«У «Ак Барса» артистов больше. Где надо — упадут». Скандал на старте ¼ финала плей-офф КХЛ

16 марта в плей-офф КХЛ начался второй раунд. Рассказываем о старте двух серий Кубка Гагарина на Западе и Востоке.
В Казани «Ак Барс» встречался с главной сенсацией нынешнего плей-офф «Адмиралом». Первый период остался за хозяевами, что немудрено, так как дальневосточники практически не вылезали из штрафного бокса. При этом дважды «моряки» оставались втроём против пятерых казанцев, и оба раза «Ак Барс» реализовывал двойное численное преимущество. Сначала шайба попала в ногу Александру Радулову на пятачке, а затем шикарный по точности бросок нанёс Станислав Галиев.
«Понимаю ли, в чём природа удалений? Понимаю. В чём именно? А вы что хотите, чтобы я тут наговорил? У меня не такая высокая зарплата, а вы хотите, чтобы я 300 тысяч заплатил. Я же говорю — смотреть надо в обе стороны: и в нашу, и в сторону соперника. У соперника артистов больше. Артисты, опытные игроки. Где надо — упадут, где надо — за лицо схватятся».
Но на второй период «Адмирал» и не подумал выходить обречённым. Напротив, «моряки» побежали отыгрываться и преуспели! Сначала Либор Шулак реализовал большинство, а в середине отрезка Николай Елисеев на пятачке оказался намного расторопнее защитника «Ак Барса» Дмитрия Юдина. Более того, гости могли на кураже забивать и ещё, но казанцев подтащил Тимур Билялов.
Абсолютно равный хоккей продолжился и в третьем периоде, но в итоге казанцы всё-таки забрали своё. И снова в большинстве. Никита Лямкин мощно зарядил от синей линии и буквально прошил тёзку Серебрякова, который не удержал шайбу в амуниции. У дальневосточников было немало шансов отыграться, на финише основного времени они устроили настоящий штурм ворот Билялова, прижали «Ак Барс» к воротам, однако казанцы выстояли и забрали первую победу в серии.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
В Санкт-Петербурге две атакующие команды СКА и «Торпедо» играли 0:0 вплоть до 46-й минуты матча. Моментов у ворот Ивана Кульбакова и Дмитрия Николаева возникало не так много, при этом «Торпедо» владело преимуществом и смело могло сетовать на реализацию. Самый реальный шанс упустил Алексей Кручинин, не реализовавший штрафной бросок.
В результате счёт был открыт из-за грубейшей ошибки защитника «Торпедо» Николая Буренова, который при игре в меньшинстве упал на ровном месте, подарил шайбу СКА, а через пару секунд не смог закрыть Николая Прохоркина. Многострадальный центрфорвард точно бросил с чистейшего льда, забив свой первый гол с марта прошлого года.
После этой шайбы СКА постарался сыграть по счёту, и это у армейцев долгое время получалось – «Торпедо» забыло про опасные моменты у ворот Николаева. Однако на 58-й минуте петербуржцы всё же ошиблись, Владислав Фирстов улетел на рандеву с голкипером соперника и сравнял счёт, переведя матч в овертайм, четвёртый подряд в этом плей-офф для нижегородцев.
Однако в этот раз выиграть команде Игоря Ларионова не удалось. «Торпедо» не реализовало большинство, а в равных составах пропустило обидный гол от Дмитрия Яшкина. Чех выиграл вбрасывание, а затем накрыл замешкавшегося с шайбой защитника Антона Сизова и быстрым броском переиграл не ожидавшего такого развития событий Кульбакова. 2:1 – СКА сделал первый шаг к финалу Западной конференции.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Матчи 17 марта
- 16 марта 2023
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