Форвард «Торпедо»: ради Ларионова хочется играть в хоккей, таких тренеров очень мало

Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов рассказал об игре своего звена и доверии главного тренера нижегородского клуба Игоря Ларионова.

«Ларионов любит североамериканский хоккей. Он легендарный хоккеист, а теперь и тренер. К сожалению, таких тренеров в наше время очень мало. Ради этого человека хочется играть в хоккей, ради него хочется приходить в ледовый дворец. Общаться с ним одно удовольствие. Мы все как одна семья. Благодаря этому у нас уже сейчас такой успех — мы во втором раунде. Хотя в нас никто не верил.

Я в Америке играл в хоккей «бей-беги» — мы закидывали шайбу по бортам. А мне всегда нравился стиль игры в пас: оттолкнулся, отдал. За счёт этого и очки набирались, и ты выделялся из серой толпы за счёт красивой игры. Возможно, именно из-за этого меня и заметил Игорь Николаевич.

Некоторые ребята в «Торпедо» не играли в Северной Америке, а моё звено — из «североамериканцев». Игорь Николаевич закладывает в нас игру в быстрый пас. Закладывает то, что нужно играть ногами, оббегать защитников, использовать свою скорость. На прямых ногах в Северной Америке никто не играет, там все бегут. Понятно, что у нас нет такого мастерства, хотя мы хотим играть как Макдэвид. Но уже за шесть-семь месяцев в «Торпедо» мы выросли как команда. У нас были красивые голы, красивые игры. Мы привлекаем аудиторию во всём мире. Нас смотрят, нас любят — это очень приятно», — цитирует Фирстова «Охтинский пресс-центр».

В первом матче серии плей-офф КХЛ со СКА Фирстов пытался забить лакросс-гол в овертайме, но не смог удержать шайбу на клюшке. 21-летний российский нападающий был выбран «Миннесотой Уайлд» на драфте НХЛ 2019 года под общим 42-м номером. В регулярном сезоне КХЛ Фирстов набрал 26 (11+15) очков в 47 матчах. В плей-офф на счету форварда 4 (3+1) очка в семи матчах.

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