«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Шейном Принсом
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«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Шейном Принсом, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение заключено сроком на один год. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся подписании.
В текущем сезоне Принс провёл 50 матчей за «Спартак», в которых отметился 35 набранными баллами — забросил 17 шайб и отдал 18 результативных передач. Показатель полезности 30-летнего форварда составил «-5».
Всего в КХЛ Принс принял участие в 225 матчах, в которых набрал 155 (68+87) очков. Показатель полезности нападающего составил «-19». Нападающий, помимо «Спартака», выступал за минское «Динамо», новосибирскую «Сибирь» и екатеринбургский «Автомобилист».
Отметим, что Принс имеет белорусское гражданство и не считается легионером в КХЛ.
Новость по теме«Спартак» продлит контракт с нападающим Шейном Принсом
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