Кравец: может, отращу бороду как у О‘Делла. И буду лесорубом с Кубком

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче полуфинала Восточной конференции с «Металлургом» (2:1 ОТ, 1-0).

«Серия будет на тоненького? Да мы и не думали, что будет легко. Так и думали, что так и будет. Потому что это «Металлург», потому что это второй раунд. В КХЛ вообще нет слабых команд, а во втором раунде тем более, поэтому все настраивались на такую борьбу.

Как играть против Паскуале? Он сыграл очень хорошо, но перед серией мы разбирали и его, и Кошечкина, было отдельное собрание по этим вратарям. Ребята всё знают. Думаю, если будем больше бросать и будет больше качественных бросков, всё равно забьём свои голы.

Удастся ли мне перегнать Дедунова по бороде? Я не первый день в хоккее и не первый раз отращиваю бороду. Родные и близкие меня уже так видели. Единственное, что может быть новое, — отрастить бороду как у О’Делла, и будем лесорубами, но с Кубком», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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