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«Мы королями себя не считаем». Дронов о первом поражении «Магнитки» в овертайме в плей-офф

«Мы королями себя не считаем». Дронов о первом поражении «Магнитки» в овертайме в плей-офф
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Защитник «Металлурга» Григорий Дронов прокомментировал поражение в матче полуфинала Востока с «Авангардом» (1:2 ОТ, 0-1).

«Оценка матча? Неплохой матч. Первый период немножко у нас не задался, а со второго мы с соперником начали играть в свою игру. Неплохо провели матч. Обе шайбы с пятачка? Мы до конца играем с соперником, просто там больше повезло: на крюк выпала шайба. Мы не можем держать постоянно, потому что будет две минуты. Чуть доля везения. Но да: мы должны шайбу находить быстрее.

«Металлург» ещё недавно можно было назвать королём овертаймов? Чуть отдали инициативу. Мы себя королями не считаем. Овертайм может в любую сторону пойти», — передаёт слова Дронова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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