«Металлург» проиграл «Авангарду» 10-й овертайм из 12 в плей-офф

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился первый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В серии повели омичи — 1-0.

Магнитогорцы проиграли первый овертайм в нынешнем плей-офф. В серии первого раунда с «Автомобилистом» матчи трижды уходили в дополнительное время (второй, третий и седьмой). В каждом из них «Металлург» побеждал — 3:2, 2:1, 4:3. «Авангард», в свою очередь, выиграл во втором овертайме из трёх в нынешнем плей-офф.

Отметим, что в рамках плей-офф «Металлург» проиграл омской команде уже в 10 овертаймах из 12 сыгранных.

Новость по теме «Авангард» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме первого матча и вышел вперёд в серии