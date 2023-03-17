«Металлург» проиграл «Авангарду» 10-й овертайм из 12 в плей-офф
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился первый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В серии повели омичи — 1-0.
Магнитогорцы проиграли первый овертайм в нынешнем плей-офф. В серии первого раунда с «Автомобилистом» матчи трижды уходили в дополнительное время (второй, третий и седьмой). В каждом из них «Металлург» побеждал — 3:2, 2:1, 4:3. «Авангард», в свою очередь, выиграл во втором овертайме из трёх в нынешнем плей-офф.
Отметим, что в рамках плей-офф «Металлург» проиграл омской команде уже в 10 овертаймах из 12 сыгранных.
Новость по теме«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме первого матча и вышел вперёд в серии
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