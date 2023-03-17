«Лёд плохой, душно было». Форвард «Магнитки» — о неудачном начале матча в Омске

Нападающий «Металлурга» Семён Кошелев прокомментировал поражение в матче полуфинала Востока с «Авангардом» (1:2 ОТ, 0-1).

«Долго вкатывались в первом периоде, лёд плохой, душно было, нам нужно привыкать к этому. Потратили время на адаптацию, короче говоря. Во втором периоде уже вкатились, играли в свой хоккей, но всё равно не то, что хотим. Да, в овертайме моментов много было у наших ворот. Не знаю, будем разбирать завтра.

Плотная игра была с обеих сторон, не просто так преодолеть сопротивление защиты «Авангарда». Мой гол? Увидел линию для броска, да и всё, такой классический розыгрыш. Большинство — это наш огромный потенциал, будем работать над этим», — передаёт слова Кошелева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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