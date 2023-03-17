Грицюк: с «Металлургом» интереснее, чем с «Сибирью». Он разрешает в обе стороны играть

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк прокомментировал победу в матче полуфинала Восточной конференции с «Металлургом» (2:1 ОТ, 1-0).
«Хороший соперник, сыграли они прошлую серию затяжную. Всех знаем их лидеров: и Лайпсика, и Чибисова — все могут придумать, много креатива у команды. Разбирали их, но каждое решение всё равно уникально по-своему. С такой командой приятно играть, они и сами играют, и сопернику дают. Конечно, интереснее, чем с «Сибирью». Та команда системная, сконцентрированная, у «Магнитки» больше импровизации, и разрешают в обе стороны играть», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился первый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
- 17 марта 2023
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