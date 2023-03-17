ЦСКА забил «Локомотиву» два гола после двух бросков за половину третьего периода
Поделиться
В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит первый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимает ярославский «Локомотив». К середине третьего периода счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЦСКА открыл счёт на 46-й минуте встречи — первым же броском в третьем игровом отрезке. Точный бросок в верхний угол ворот нанёс Ярослав Дыбленко. Через четыре минуты, когда армейцы играли в большинстве, они увеличили отрыв в счёте. Шайбу забросил Павел Карнаухов. Примечательно, что это был лишь второй бросок москвичей в третьем периоде. Таким образом, ЦСКА забил два гола двумя бросками.
Всего к 16-й минуте заключительного периода армейцы бросили трижды.
Новость по темеЦСКА открыл счёт в матче с «Локомотивом» лишь на 46-й минуте
Комментарии
- 17 марта 2023
-
21:43
-
21:37
-
21:24
-
20:46
-
20:39
-
20:36
-
20:26
-
20:24
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:11
-
19:56
-
19:43
-
19:34
-
19:20
-
19:01
-
18:45
-
18:13
-
18:07
-
17:55
-
17:24
-
16:54
-
16:30
-
16:24
-
15:55
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:30
-
13:00
Партнерский контент