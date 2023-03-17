ЦСКА забил «Локомотиву» два гола после двух бросков за половину третьего периода

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит первый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимает ярославский «Локомотив». К середине третьего периода счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА открыл счёт на 46-й минуте встречи — первым же броском в третьем игровом отрезке. Точный бросок в верхний угол ворот нанёс Ярослав Дыбленко. Через четыре минуты, когда армейцы играли в большинстве, они увеличили отрыв в счёте. Шайбу забросил Павел Карнаухов. Примечательно, что это был лишь второй бросок москвичей в третьем периоде. Таким образом, ЦСКА забил два гола двумя бросками.

Всего к 16-й минуте заключительного периода армейцы бросили трижды.