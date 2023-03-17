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Результаты матчей плей-офф КХЛ 17 марта, турнирная сетка

Результаты матчей плей-офф КХЛ 17 марта, турнирная сетка
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17 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены первые две встречи второго раунда плей-офф.

Турнирная сетка Кубка Гагарина - 2023

«Авангард» на домашней площадке принимал «Металлург». Команды обменялись заброшенными шайбами к середине основного времени: на гол Рида Буше ответил Семён Кошелев. Решающую шайбу забросил Арсений Грицюк, успевший на добивание и принёсший победу омичам на 69-й минуте встречи. «Авангард» вышел вперёд в серии — 1-0. Следующий матч команды также проведут в Омске через два дня — 19 марта.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
17 марта 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Буше (Найт, Пайгин) – 10:26 (5x5)   1:1 Кошелев (Дронов, Лайпсик) – 31:41 (5x4)   2:1 Грицюк (Пайгин, Шарипзянов) – 68:49 (5x5)

ЦСКА в Москве принимал «Локомотив». Команды не могли открыть счёт до начала третьего периода. Армейцы забросили две шайбы и всухую переиграли ярославцев. Счёт в серии — 1-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
17 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Дыбленко (Мамин) – 45:04 (5x5)   2:0 Карнаухов (Диц, Григоренко) – 49:08 (5x4)
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