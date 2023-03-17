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Журналист рассказал, может ли «Миннесота» форсировать возвращение Капризова после травмы

Журналист рассказал, может ли «Миннесота» форсировать возвращение Капризова после травмы
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Журналист The Athletic Джо Смит на своей странице в «Твиттере» прокомментировал информацию о ходе восстановления российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Обозревателю сообщили, что, по словам комментатора TNT, 25-летний лидер «дикарей» может вернуться в строй раньше, чем планируется.

«Я не могу говорить за комментатора TNT, но я уверен, что люди думают, что благодаря элитной физической подготовке Капризова и тому, как усердно он работает, Кирилл может обогнать временную шкалу. Но это не значит, что так и будет. В клубе не будут форсировать возвращение своего лучшего игрока с такой травмой», — говорится в сообщении.

Отметим, что Капризов уже пропустил три матча «Миннесоты» из-за травмы.

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