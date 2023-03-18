Мэттьюс повторил достижение Овечкина по победным голам в НХЛ в возрасте до 26 лет

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал автором победной шайбы в матче с «Каролиной» (5:2). Этот гол стал 52-м в карьере американца, принёсшим победу его команде.
Таким образом, 25-летний Мэттьюс повторил достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по победным голам в возрасте 25 лет и младше. Больше победных голов в истории НХЛ в возрасте до 26 лет забивали лишь три хоккеиста: легендарный чешский нападающий Яромир Ягр (55 голов), а также канадцы Уэйн Гретцки и Коннор Макдэвид, забившие по 58 победных голов в этом возрасте.
В текущем сезоне на счету Мэттьюса 61 матч, в котором он набрал 68 очков — забросил 32 шайбы и отдал 36 результативных передач. Всего в карьере НХЛ американский форвард провёл 468 матчей и набрал 525 (291+234) очков.
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