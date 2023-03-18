Стали известны все пары 1/4 финала плей-офф МХЛ

Состоялся заключительный матч серий первого раунда плей-офф МХЛ, в котором «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска на своей площадке оказались сильнее «Белых Медведей» из Челябинска со счётом 4:1 и прошли в четвертьфинал с общим счётом в серии 3-2. Таким образом определились все пары участников 1/4 финала плей-офф МХЛ.

Западная конференция:

МХК «Локо» (Ярославль) – МХК «Спартак» (Москва)

МХК «СКА-1946» (Санкт-Петербург) – МХК «Динамо» (Москва)

Восточная конференция:

МХК «Омские ястребы» (Омск) — МХК «Толпар» (Уфа)

МХК «Чайка» (Нижний Новгород) — МХК «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск)

Первые матчи серий Западной конференции МХЛ пройдут 21 марта. Встречи команд Восточной конференции МХЛ пройдут 22 марта. Серии проходят до трёх побед.