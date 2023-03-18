Стали известны все пары 1/4 финала плей-офф МХЛ
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Состоялся заключительный матч серий первого раунда плей-офф МХЛ, в котором «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска на своей площадке оказались сильнее «Белых Медведей» из Челябинска со счётом 4:1 и прошли в четвертьфинал с общим счётом в серии 3-2. Таким образом определились все пары участников 1/4 финала плей-офф МХЛ.
Западная конференция:
МХК «Локо» (Ярославль) – МХК «Спартак» (Москва)
МХК «СКА-1946» (Санкт-Петербург) – МХК «Динамо» (Москва)
Восточная конференция:
МХК «Омские ястребы» (Омск) — МХК «Толпар» (Уфа)
МХК «Чайка» (Нижний Новгород) — МХК «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск)
Первые матчи серий Западной конференции МХЛ пройдут 21 марта. Встречи команд Восточной конференции МХЛ пройдут 22 марта. Серии проходят до трёх побед.
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