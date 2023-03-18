Бекстрём — о поражении от «Сент-Луиса»: в этой лиге сложно делать камбэки в каждой игре

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём прокомментировал поражение в матче с «Сент-Луисом» (2:5). Столичный клуб по ходу матча уступал со счётом 0:4, но смог сократить отставание лишь до двух шайб. В предыдущем матче «Кэпиталз» удалось отыграть две шайбы с «Баффало» и вырвать победу по буллитам со счётом 5:4.

«Иногда тебе удаётся оформить хороший камбэк, как в прошлой игре, но сделать это было нелегко. В этой лиге слишком сложно отыгрываться в каждой игре и одерживать волевые победы. Это невозможно», — цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» отстаёт от зоны плей-офф на пять очков. До конца регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» осталось провести 12 матчей.