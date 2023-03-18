Видео гола Вадима Шипачёва, который принёс победу «Ак Барсу» в матче с «Адмиралом»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв забил победный гол в матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Адмиралом».

На 54-й минуте казанцы разыгрывали численное большинство. Шипачёв от борта сделал прострел в центр, однако шайба отскочила обратно к нападающему. Опытный форвард подстроился и нанёс бросок в пустой угол ворот — 2:1. Этот гол стал победным для казанцев.

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Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).