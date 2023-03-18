Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов: между КХЛ и НХЛ нет большой пропасти. Другую пропасть читайте между строк

Ларионов: между КХЛ и НХЛ нет большой пропасти. Другую пропасть читайте между строк
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение во втором матче полуфинала Запада со СКА (4:5, 0-2).

«Можно ли сравнить этот плей-офф с НХЛ? Это мой первый опыт здесь как тренера, безусловно, радует, что мы обращаем внимание прессы и болельщиков своей игрой. В ноябре после поездки в Детройт я говорил, что наш хоккей не такой плохой. Оценивая последние матчи с «Динамо» — овертаймы, интригу, те крутые моменты, которые ребята создавали, и в этой серии, думаю, нет большой пропасти между НХЛ и КХЛ. Есть другая пропасть, можете прочитать между строк. Я не буду говорить об этом, вы понимаете почему.

Сизов — опытный парень, душа команды. Не можем показывать пальцем на кого-то одного. Это часть команды. В моей карьере видел, как ошибались выдающиеся игроки, как Айзерман, Шенахан, Робитайл, Халл. Не можем перечеркнуть всё хорошее за одну оплошность. Хотим, чтобы ребята не теряли веру в себя, не держали в себе долго происходящее. Мы выигрываем и проигрываем все вместе», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Новость по теме
Тренерский штаб «Торпедо» рассмеялся после нарушения правил на игроке СКА
Новость по теме
СКА во второй раз обыграл «Торпедо», команды забили девять голов за два периода
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023