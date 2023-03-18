Ларионов: между КХЛ и НХЛ нет большой пропасти. Другую пропасть читайте между строк

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение во втором матче полуфинала Запада со СКА (4:5, 0-2).

«Можно ли сравнить этот плей-офф с НХЛ? Это мой первый опыт здесь как тренера, безусловно, радует, что мы обращаем внимание прессы и болельщиков своей игрой. В ноябре после поездки в Детройт я говорил, что наш хоккей не такой плохой. Оценивая последние матчи с «Динамо» — овертаймы, интригу, те крутые моменты, которые ребята создавали, и в этой серии, думаю, нет большой пропасти между НХЛ и КХЛ. Есть другая пропасть, можете прочитать между строк. Я не буду говорить об этом, вы понимаете почему.

Сизов — опытный парень, душа команды. Не можем показывать пальцем на кого-то одного. Это часть команды. В моей карьере видел, как ошибались выдающиеся игроки, как Айзерман, Шенахан, Робитайл, Халл. Не можем перечеркнуть всё хорошее за одну оплошность. Хотим, чтобы ребята не теряли веру в себя, не держали в себе долго происходящее. Мы выигрываем и проигрываем все вместе», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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