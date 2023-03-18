Лукоянов: пацаны в «Адмирале» сильны тем, что вместе пашут. А что им ещё остаётся?

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал победу во втором матче полуфинала Востока с «Адмиралом» (2:1, 2-0).

«Пацанам в «Адмирале», если честно, большое уважение. Они своей самоотверженностью, целеустремлённостью прошли Уфу, и они сильны тем, что все вместе пашут, работают. И эта работа всей команды для нас сложна. Стараемся разговаривать, обсуждать, как они играют, что они делают. Да, сильный вратарь у них, оборона… А что им ещё остаётся? Они сильны только за счёт работоспособности и выполнения тренерской установки», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).