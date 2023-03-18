Хайруллин — о пропущенном голе в большинстве: больше такого нельзя допускать

Нападающий СКА Марат Хайруллин прокомментировал победу во втором матче полуфинала Запада с «Торпедо» (5:4, 2-0).

«В плей-офф все матчи напряжённые, кость в кость, поэтому получается такая заруба.

Что происходит в большинстве? Думаю, сегодня уже намного лучше разыгрывали, чем в первой игре, просто неудачный момент. Посмотрим видео, больше такого нельзя допускать. А так моменты были, нужно хладнокровно сыграть и забивать. И мы, и «Торпедо» играем в атаку, даём друг другу продемонстрировать свои лучшие качества. И мы, и болельщики получаем от этого наслаждение.

Конечно, нам не хватало капитана, но мы вышли всей командой и доказали, что у нас все могут играть в одном ключе. Посвящаем победу и ему тоже», — передаёт слова Хайруллина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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