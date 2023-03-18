Сможет ли «Торпедо» вытащить с 0-2 серию со СКА?

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (2:1, 3:3, 0:0).

Благодаря этой победе СКА повёл в серии 2-0.

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Напомним, в первом матче СКА оказался сильнее, сумев сломить сопротивление нижегородской команды только в овертайме. Счёт во встрече команды открыли только в третьем периоде, когда на 46-й минуте Николай Прохоркин вывел армейцев вперёд. На 58-й минуте Владислав Фирстов сравнял счёт. А победу на шестой минуте овертайма принёс гол Дмитрия Яшкина.

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