В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (2:1, 3:3, 0:0).
Благодаря этой победе СКА повёл в серии 2-0.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли «Торпедо» вытащить с 0-2 серию со СКА?»
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Напомним, в первом матче СКА оказался сильнее, сумев сломить сопротивление нижегородской команды только в овертайме. Счёт во встрече команды открыли только в третьем периоде, когда на 46-й минуте Николай Прохоркин вывел армейцев вперёд. На 58-й минуте Владислав Фирстов сравнял счёт. А победу на шестой минуте овертайма принёс гол Дмитрия Яшкина.
- 18 марта 2023
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