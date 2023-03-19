«Это Игорь». Зибанеджад восхитился игрой Шестёркина в матче с «Питтсбургом»

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад восхитился игрой российского вратаря «синерубашечников» Игоря Шестёркина в матче с «Питтсбургом» (6:0). Россиянин отразил все 33 броска по воротам оформив свой 10-й шат-аут в карьере.

«Это Игорь. Дело не только в количестве сейвов, но и в важнейших сейвах в ключевые моменты игры. Очевидно, что это очень важно для нас», — цитирует Зибанеджада Lohud.

По ходу одного из моментов матча во время атаки гостей после передачи партнёра форвард «Питтсбурга» Микаэль Гранлунд нанёс бросок по воротам Шестёркина, однако российский голкипер сумел отразить его щитком, поднятым наверх, и совершил «сейв скорипона». Шестёркин стал десятым российским голкипером, оформившим 10 шат-аутов за карьеру в НХЛ. Лидером по данному показателю является Евгений Набоков — 59 «сухих» матчей.