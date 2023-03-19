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Нападающий Виталий Кравцов впервые в текущем сезоне остался вне заявки на матч «Ванкувера»

Нападающий Виталий Кравцов впервые в текущем сезоне остался вне заявки на матч «Ванкувера»
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Нападающий «Ванкувера» Виталий Кравцов остался вне заявки на матч «Кэнакс» с «Лос-Анджелесом» (3:2 Б). Россиянина заменил в составе форвард Джек Студничка.

Россиянин остался в запасе «Ванкувера» впервые в текущем сезоне после обмена из «Рейнджерс» в конце февраля. За восемь матчей в составе «Кэнакс» Кравцов отметился лишь одной результативной передачей при показателе полезности «-1». Всего в текущем сезоне 23-летний нападающий провёл 36 матчей, в которых набрал семь (3+4) очков.

Напомним, в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс». Волевую победу по буллитам одержали «косатки» со счётом 3:2.

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