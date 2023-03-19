Нападающий Виталий Кравцов впервые в текущем сезоне остался вне заявки на матч «Ванкувера»
Поделиться
Нападающий «Ванкувера» Виталий Кравцов остался вне заявки на матч «Кэнакс» с «Лос-Анджелесом» (3:2 Б). Россиянина заменил в составе форвард Джек Студничка.
Россиянин остался в запасе «Ванкувера» впервые в текущем сезоне после обмена из «Рейнджерс» в конце февраля. За восемь матчей в составе «Кэнакс» Кравцов отметился лишь одной результативной передачей при показателе полезности «-1». Всего в текущем сезоне 23-летний нападающий провёл 36 матчей, в которых набрал семь (3+4) очков.
Напомним, в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс». Волевую победу по буллитам одержали «косатки» со счётом 3:2.
Новость по теме«Что там случилось, останется там». Кравцов впервые высказался после обмена из «Рейнджерс»
Комментарии
- 19 марта 2023
-
13:20
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:50
-
11:20
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
08:55
-
08:30
-
08:14
-
08:00
-
07:02
-
06:57
-
06:41
-
06:11
-
06:05
-
05:58
-
05:53
-
05:40
-
05:07
-
04:56
-
04:44
-
04:03
-
03:46
-
03:39
-
02:55
-
02:47
-
02:45
-
01:46
Партнерский контент