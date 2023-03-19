«Особо и не напрягался». Шипачёв — о первом голе в текущем плей-офф КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв прокомментировал победу во втором матче серии плей-офф 1/2 Восточной конференции КХЛ с «Адмиралом» (2:1). Форвард забросил победную шайбу, которая стала для него первой в текущем плей-офф.
«Игра была тяжёлой и напряжённой, хорошо, что выиграли. Ребята здорово сыграли в защите, особенно в меньшинстве, вратарь у нас молодец. Очень рад, готовимся к следующему матчу. Они хорошо играют в средней зоне. Вратарь у них сегодня не давал нам забивать, хотя у нас было много хороших моментов.
Первый гол в плей-офф должен раскрепостить мою игру? Я особо не напрягался в плане первой заброшенной шайбы. У нас есть кому забивать голы. Я стараюсь отдавать передачи, играть на команду. А так, рад, что забросил. Так получилось, что забил победную шайбу», — цитирует Шипачёва пресс-служба казанского клуба.
В текущем плей-офф КХЛ на счету Шипачёва гол и четыре результативные передачи в восьми матчах. Следующий матч серии пройдёт завтра, 20 марта, во Владивостоке. Счёт в серии 2-0 в пользу «Ак Барса».
- 19 марта 2023
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:50
-
11:20
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
08:55
-
08:30
-
08:14
-
08:00
-
07:02
-
06:57
-
06:41
-
06:11
-
06:05
-
05:58
-
05:53
-
05:40
-
05:07
-
04:56
-
04:44
-
04:03
-
03:46
-
03:39
-
02:55
-
02:47