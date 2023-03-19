«Особо и не напрягался». Шипачёв — о первом голе в текущем плей-офф КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв прокомментировал победу во втором матче серии плей-офф 1/2 Восточной конференции КХЛ с «Адмиралом» (2:1). Форвард забросил победную шайбу, которая стала для него первой в текущем плей-офф.

«Игра была тяжёлой и напряжённой, хорошо, что выиграли. Ребята здорово сыграли в защите, особенно в меньшинстве, вратарь у нас молодец. Очень рад, готовимся к следующему матчу. Они хорошо играют в средней зоне. Вратарь у них сегодня не давал нам забивать, хотя у нас было много хороших моментов.

Первый гол в плей-офф должен раскрепостить мою игру? Я особо не напрягался в плане первой заброшенной шайбы. У нас есть кому забивать голы. Я стараюсь отдавать передачи, играть на команду. А так, рад, что забросил. Так получилось, что забил победную шайбу», — цитирует Шипачёва пресс-служба казанского клуба.

В текущем плей-офф КХЛ на счету Шипачёва гол и четыре результативные передачи в восьми матчах. Следующий матч серии пройдёт завтра, 20 марта, во Владивостоке. Счёт в серии 2-0 в пользу «Ак Барса».