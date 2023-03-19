Кошечкин заменил Паскуале, пропустившего три шайбы в первом периоде матча с «Авангардом»
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В эти минуты в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» проходит второй матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции между «Авангардом» и «Металлургом». После первого периода омский клуб выигрывал со счётом 3:0. На текущий момент идёт второй период, счёт 3:1 в пользу омичей.
На второй период тренерский штаб магнитогорцев принял решение выпустить опытного вратаря Василия Кошечкина, который заменил Эдди Паскуале, пропустившего три шайбы в первом периоде. Отметим, что отчасти этот шаг возымел действие и привёл к быстрому голу магнитогорцев на старте второго периода. Отличился Павел Акользин.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
19 марта 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дедунов (Малыхин, Жарков) – 05:26 (5x5) 2:0 Бродхёрст (Найт) – 13:12 (5x4) 3:0 Буше (Ткачёв, Чистяков) – 18:17 (5x5) 3:1 Акользин – 22:15 (5x5) 3:2 Дронов (Лайпсик, Майе) – 25:16 (5x5)
Напомним, текущий счёт в серии 1-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдёт в Магнитогорске 21 марта.
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