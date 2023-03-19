Кошечкин заменил Паскуале, пропустившего три шайбы в первом периоде матча с «Авангардом»

В эти минуты в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» проходит второй матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции между «Авангардом» и «Металлургом». После первого периода омский клуб выигрывал со счётом 3:0. На текущий момент идёт второй период, счёт 3:1 в пользу омичей.

На второй период тренерский штаб магнитогорцев принял решение выпустить опытного вратаря Василия Кошечкина, который заменил Эдди Паскуале, пропустившего три шайбы в первом периоде. Отметим, что отчасти этот шаг возымел действие и привёл к быстрому голу магнитогорцев на старте второго периода. Отличился Павел Акользин.

Напомним, текущий счёт в серии 1-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдёт в Магнитогорске 21 марта.