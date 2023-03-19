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3 игрока из КХЛ попали в список свободных агентов для команд НХЛ по версии The Hockey News

3 игрока из КХЛ попали в список свободных агентов для команд НХЛ по версии The Hockey News
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Североамериканский портал The Hockey News составил список свободных агентов для команд НХЛ, которые играют в европейских лигах.

В список попали трое хоккеистов, играющих в Континентальной хоккейной лиги: американский форвард «Барыса» Джереми Бракко, нападающий ЦСКА Константин Окулов и игрок обороны магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов.

«Давайте запишем Окулова в графу: «мог бы уже быть в НХЛ, но не хочет ехать». Однако, возможно, когда он увидит сезон Кузьменко [в «Ванкувере»] и полученную зарплату, у Окулова может возникнуть соблазн отправиться в Северную Америку», — говорится в статье про Окулова.

Бракко в регулярном сезоне провёл за казахстанский клуб 59 игр, в которых набрал 40 (14+26) очков, Окулов — за 60 матчей регулярки записал на свой счёт 54 (18+39) результативных балла, Дронов заработал 19 (8+11) очков за 41 матч в регулярке.

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