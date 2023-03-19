Окулов обошёл Радулова и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в КХЛ

Форвард ЦСКА Константин Окулов отдал две голевые передачи во втором матче серии с «Локомотивом» и вышел на первое место в списке самых результативных игроков ЦСКА в истории КХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что сейчас на счету 28-летнего нападающего 283 (107+176) очка. Окулов обошёл Александра Радулова, у которого 282 (91+191) результативных балла за армейский клуб. На третьем месте — Михаил Григоренко с 258 (122+135) очками.

Напомним, сегодня, 19 марта, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился второй матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции между ЦСКА и «Локомотивом». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 2-0 в пользу армейцев. Следующий матч в серии пройдёт в Ярославле 21 марта и начнётся в 19:30 мск.

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