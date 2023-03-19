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Результаты матчей плей-офф КХЛ 19 марта, турнирная сетка

Результаты матчей плей-офф КХЛ 19 марта, турнирная сетка
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19 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены вторые две встречи второго раунда плей-офф.

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился второй матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции между «Авангардом» и «Металлургом». Победу со счётом 4:3 одержали хозяева. Счёт в серии — 2-0 в пользу «ястребов». Следующий матч в серии пройдёт в Магнитогорске 21 марта и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
19 марта 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дедунов (Малыхин, Жарков) – 05:26 (5x5)   2:0 Бродхёрст (Найт) – 13:12 (5x4)   3:0 Буше (Ткачёв, Чистяков) – 18:17 (5x5)   3:1 Акользин – 22:15 (5x5)   3:2 Дронов (Лайпсик, Майе) – 25:16 (5x5)   3:3 Коростелёв (Карпов, Маклюков) – 44:35 (5x5)   4:3 Буше (Ткачёв) – 47:26 (5x4)

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился второй матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции между ЦСКА и «Локомотивом». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 2-0 в пользу армейцев. Следующий матч в серии пройдёт в Ярославле 21 марта и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
19 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Черепанов) – 03:29 (5x5)   0:2 Берёзкин (Шалунов, Каюмов) – 32:42 (5x5)   1:2 Мамин (Григоренко, Соркин) – 34:50 (5x5)   2:2 Диц (Окулов, Нестеров) – 35:42 (5x5)   3:2 Григоренко (Окулов, Каменев) – 43:54 (5x5)
Турнирная сетка Кубка Гагарина
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