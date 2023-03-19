Результаты матчей плей-офф КХЛ 19 марта, турнирная сетка

19 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены вторые две встречи второго раунда плей-офф.
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился второй матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции между «Авангардом» и «Металлургом». Победу со счётом 4:3 одержали хозяева. Счёт в серии — 2-0 в пользу «ястребов». Следующий матч в серии пройдёт в Магнитогорске 21 марта и начнётся в 17:00 мск.
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился второй матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции между ЦСКА и «Локомотивом». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 2-0 в пользу армейцев. Следующий матч в серии пройдёт в Ярославле 21 марта и начнётся в 19:30 мск.
- 19 марта 2023
-
21:41
-
21:29
-
21:14
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:51
-
20:46
-
20:30
-
20:17
-
20:14
-
20:09
-
20:05
-
20:03
-
19:51
-
19:39
-
19:30
-
19:21
-
19:19
-
18:43
-
18:09
-
18:00
-
18:00
-
17:49
-
17:42
-
17:39
-
17:34
-
17:23
-
17:06
-
17:00
-
16:56
-
16:40
-
16:24
-
16:09
-
15:45