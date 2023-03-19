Главный тренер ЦСКА высказался о состоянии получившего травму Сергея Плотникова
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победного матча с «Локомотивом» (3:2) рассказал о состоянии форварда армейцев Сергея Плотникова, который получил повреждение в моменте со вторым голом москвичей. После гола 32-летний форвард ушёл в раздевалку, держась за руку.
«Состояние Плотникова? Общефизическое состояние у него удовлетворительное, а в плане травмы, честно, ещё не общался с врачом. Предстоят определённые исследования. Ночью узнаем», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Плотников в текущем розыгрыше Кубка Гагарина провёл девять игр, в которых набрал 5 (4+1) результативных баллов.
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