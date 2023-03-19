Третьяк раскритиковал игру ЦСКА в первых двух периодах с «Локомотивом»

Президент Федерации хоккея России и бывший вратарь ЦСКА Владислав Третьяк оценил игру армейцев в матче с «Локомотивом» (3:2)

«Локомотив» сегодня играл лучше. ЦСКА в течение первых двух периодов не показал того хоккея, который ждут от команды. На мой взгляд, именно ЦСКА даёт «Локомотиву» показывать такую активную игру в начале встречи — что в первом матче серии, что во втором. Сегодня первые пять минут матча игроки ЦСКА даже из зоны своей не выходили. Для меня это непонятно и удивительно.

Напрягает ли меня это? Надеюсь, что команда сделает из этого выводы и в следующем матче покажет настоящий армейский хоккей, когда первые 10 минут игры — это постоянная атака. Вспомните игры с «Северсталью» в первом раунде: тогда было по три-пять голевых моментов за первые пять минут. А сегодня за два периода не создали практически ни одного. ЦСКА сражается, но игру, которую ждут от команды, армейцы не показали. Впрочем, победа есть победа. Хорошо сыграл вратарь, где-то повезло. Нашёл ли ЦСКА ключ к системе «Локомотива», узнаем по окончании серии», — цитирует Третьяка «РИА Новости».

Следующий матч в серии ЦСКА — «Локомотив» пройдёт в Ярославле 21 марта и начнётся в 19:30 мск. Армейцы ведут в серии 2-0.