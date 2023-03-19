Третьяк раскритиковал игру ЦСКА в первых двух периодах с «Локомотивом»

Президент Федерации хоккея России и бывший вратарь ЦСКА Владислав Третьяк оценил игру армейцев в матче с «Локомотивом» (3:2)
«Локомотив» сегодня играл лучше. ЦСКА в течение первых двух периодов не показал того хоккея, который ждут от команды. На мой взгляд, именно ЦСКА даёт «Локомотиву» показывать такую активную игру в начале встречи — что в первом матче серии, что во втором. Сегодня первые пять минут матча игроки ЦСКА даже из зоны своей не выходили. Для меня это непонятно и удивительно.
Напрягает ли меня это? Надеюсь, что команда сделает из этого выводы и в следующем матче покажет настоящий армейский хоккей, когда первые 10 минут игры — это постоянная атака. Вспомните игры с «Северсталью» в первом раунде: тогда было по три-пять голевых моментов за первые пять минут. А сегодня за два периода не создали практически ни одного. ЦСКА сражается, но игру, которую ждут от команды, армейцы не показали. Впрочем, победа есть победа. Хорошо сыграл вратарь, где-то повезло. Нашёл ли ЦСКА ключ к системе «Локомотива», узнаем по окончании серии», — цитирует Третьяка «РИА Новости».
Следующий матч в серии ЦСКА — «Локомотив» пройдёт в Ярославле 21 марта и начнётся в 19:30 мск. Армейцы ведут в серии 2-0.
- 19 марта 2023
-
21:41
-
21:29
-
21:14
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:51
-
20:46
-
20:30
-
20:17
-
20:14
-
20:09
-
20:05
-
20:03
-
19:51
-
19:39
-
19:30
-
19:21
-
19:19
-
18:43
-
18:09
-
18:00
-
18:00
-
17:49
-
17:42
-
17:39
-
17:34
-
17:23
-
17:06
-
17:00
-
16:56
-
16:40
-
16:24
-
16:09
-
15:45