Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин провёл неудачный хит и отдал пас сопернику, после которого «Вашингтон» пропустил

Овечкин провёл неудачный хит и отдал пас сопернику, после которого «Вашингтон» пропустил
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

На пятой минуте встречи капитан «столичных» Александр Овечкин провёл неудачный хит и отдал пас сопернику, после которого «Миннесота» убежала в контратаку и забросила шайбу. Голом отметился Мэтт Болди, оформив дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что участие Александра в этой встрече было под вопросом из-за повреждения нижней части тела. Овечкин уже пропустил матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5), прошедший в ночь с 14 на 15 марта, из-за травмы. После этого российский капитан «столичных» появлялся на льду в двух встречах подряд — с «Баффало Сэйбрз» (5:4 Б) 16 марта и с «Сент-Луис Блюз» (2:5) 18 марта.

Новость по теме
Овечкин проводит 45-й матч против Флёри. Он никому не забивал чаще, чем Марку-Андре
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023