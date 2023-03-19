Овечкин провёл неудачный хит и отдал пас сопернику, после которого «Вашингтон» пропустил

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

На пятой минуте встречи капитан «столичных» Александр Овечкин провёл неудачный хит и отдал пас сопернику, после которого «Миннесота» убежала в контратаку и забросила шайбу. Голом отметился Мэтт Болди, оформив дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что участие Александра в этой встрече было под вопросом из-за повреждения нижней части тела. Овечкин уже пропустил матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5), прошедший в ночь с 14 на 15 марта, из-за травмы. После этого российский капитан «столичных» появлялся на льду в двух встречах подряд — с «Баффало Сэйбрз» (5:4 Б) 16 марта и с «Сент-Луис Блюз» (2:5) 18 марта.