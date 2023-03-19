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Дубль и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Миннесотой»

Дубль и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Миннесотой»
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На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.

На 50-й секунде первого периода счёт в матче открыл Мэтт Болди с передач Маркуса Юханссона и Фредерика Годро. На пятой минуте периода удвоил преимущество хозяев Мэтт Болди, оформив дубль.

На шестой минуте второго периода сократил отставание в счёте Александр Овечкин с передачи Расмуса Сандина. В текущем сезоне этот гол стал для Овечкина 38-м и 12-м в большинстве. На 11-й минуте второго периода третью шайбу хозяев в матче забросил Райан Ривз с передач Райана Хартмана и Мэйсона Шоу.

На четвёртой минуте третьего периода счёт 4:1 сделал Брэндон Дюхайм с передачи Оскара Сундквиста. На 13-й минуте периода Овечкин оформил дубль, забив второй гол своей команды в матче. Спустя полторы минуты Болди забросил пятую шайбу хозяев, оформив хет-трик. На 17-й минуте третьего периода счёт 5:3 сделал Дилан Строум с передач Тома Уилсона и Александра Овечкина.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Болди (Юханссон, Годро) – 00:50 (5x5)   2:0 Болди (Юханссон, Эрикссон Эк) – 04:36 (5x5)   2:1 Овечкин (Сандин) – 25:34 (5x4)   3:1 Ривз (Хартман, Шоу) – 30:14 (5x5)   4:1 Дюхайм (Сундквист) – 43:46 (5x5)   4:2 Овечкин (Уилсон, Строум) – 52:33 (5x4)   5:2 Болди – 53:58 (5x5)   5:3 Строум (Уилсон, Овечкин) – 56:26 (5x5)
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