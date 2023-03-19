Дубль и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Миннесотой»

На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.
На 50-й секунде первого периода счёт в матче открыл Мэтт Болди с передач Маркуса Юханссона и Фредерика Годро. На пятой минуте периода удвоил преимущество хозяев Мэтт Болди, оформив дубль.
На шестой минуте второго периода сократил отставание в счёте Александр Овечкин с передачи Расмуса Сандина. В текущем сезоне этот гол стал для Овечкина 38-м и 12-м в большинстве. На 11-й минуте второго периода третью шайбу хозяев в матче забросил Райан Ривз с передач Райана Хартмана и Мэйсона Шоу.
На четвёртой минуте третьего периода счёт 4:1 сделал Брэндон Дюхайм с передачи Оскара Сундквиста. На 13-й минуте периода Овечкин оформил дубль, забив второй гол своей команды в матче. Спустя полторы минуты Болди забросил пятую шайбу хозяев, оформив хет-трик. На 17-й минуте третьего периода счёт 5:3 сделал Дилан Строум с передач Тома Уилсона и Александра Овечкина.
- 19 марта 2023
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