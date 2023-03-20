Гол и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» разгромно обыграть «Нэшвилл»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.
На 3-й минуте счёт в матче открыл Филип Хитил. Спустя пять минут Мика Зибанеджад отличился в третьем матче подряд с передачи российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина и удвоил преимущество своей команды.
Сам Панарин отличился на 11-й минуте игры. Он стал вторым россиянином, набравшим 80 (23+57) очков в этом сезоне НХЛ. Также игрок отдал свою вторую голевую передачу в матче на К'Андре Миллера.
Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Миллер отметился дублем и дважды отдал результативную передачу на партнёров. Американец стал первым защитником в истории клуба, набравшим четыре очка за один период.
Итоговый счёт в матче установил Крис Крайдер — 7:0 в пользу «Рейнджерс».
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