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Гол и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» разгромно обыграть «Нэшвилл»

Гол и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» разгромно обыграть «Нэшвилл»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

На 3-й минуте счёт в матче открыл Филип Хитил. Спустя пять минут Мика Зибанеджад отличился в третьем матче подряд с передачи российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина и удвоил преимущество своей команды.

Сам Панарин отличился на 11-й минуте игры. Он стал вторым россиянином, набравшим 80 (23+57) очков в этом сезоне НХЛ. Также игрок отдал свою вторую голевую передачу в матче на К'Андре Миллера.

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Миллер отметился дублем и дважды отдал результативную передачу на партнёров. Американец стал первым защитником в истории клуба, набравшим четыре очка за один период.

Итоговый счёт в матче установил Крис Крайдер — 7:0 в пользу «Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2023, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Хитил (Миллер, Галак) – 02:37 (5x5)   2:0 Зибанеджад (Панарин) – 07:22 (5x5)   3:0 Мотт (Труба, Миллер) – 08:14 (5x5)   4:0 Миллер (Трочек, Панарин) – 09:09 (4x4)   5:0 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 10:01 (4x3)   6:0 Миллер (Какко, Гудроу) – 13:36 (5x5)   7:0 Крайдер (Трочек, Труба) – 29:02 (5x5)
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