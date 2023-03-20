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Александр Овечкин признан третьей звездой матча с «Миннесотой»

Александр Овечкин признан третьей звездой матча с «Миннесотой»
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На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Первой звездой стал американский нападающий «Уайлд» Мэтт Болди, отметившийся хет-триком.

Второй звездой признан шведский форвард «Миннесоты» Маркус Юханссон, записавший в свой актив две результативные передачи. Третья звезда — российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличившийся двумя заброшенными шайбами и результативной передачей.

Напомним, на счету Александра Овечкина 39 шайб в нынешнем сезоне НХЛ.

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