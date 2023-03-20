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Панарин помог «Рейнджерс» побить 44-летний рекорд клуба

Панарин помог «Рейнджерс» побить 44-летний рекорд клуба
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Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в установлении нового рекорда клуба. «Рейнджерс» забросили пять шайб «Нэшвилл Предаторз» (7:0) за 10 минут и 1 секунду, побив свой рекорд по этому показателю, установленный 24 октября 1979 года (11 минут 30 секунд), сообщает пресс-служба НХЛ. На счету 31-летнего российского форварда пятая шайба в матче.

Напомним, Панарин в матче забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Таким образом, российский нападающий набрал 80-е (23+57) очко в сезоне. Это третий сезон в карьере 31-летнего хоккеиста, в котором он набирает 80 и более результативных баллов. По этому показателю Панарин делит третье место в истории «Рейнджерс».

В следующей встрече «синерубашечники» примут дома «Каролину Харрикейнз».

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