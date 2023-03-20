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Торпедо — СКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Торпедо» — СКА: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 19:30

«Торпедо» — СКА: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 19:30
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Сегодня, 20 марта, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» «Торпедо» примет СКА в третьем матче серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Счёт в серии — 2-0 в пользу СКА.

Матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
20 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
СКА
Санкт-Петербург

В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Три победы одержали армейцы, однако в последней игре сезона между командами сильнее оказались нижегородцы — 2:1 Б. Следующие матчи будут сыграны 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 марта. В первом матче серии победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хоккеисты СКА, во второй встрече также были сильнее армейцы — 5:4.

Напомним, в первом раунде клуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее минского «Динамо» в шести матчах. Нижегородское «Торпедо» с общим счётом 4-2 в серии взяло верх над московским «Динамо».

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