«Это я не грубо — просто говорю, что тема закрыта». Форвард «Ак Барса» — о перелётах

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк после поражения от «Адмирала» (0:1 ОТ) оценил игру голкипера казанцев Тимура Билялова и ответил на вопрос о перелётах во Владивосток.

«Игра вратаря Билялова? Он молодец, он нас тащит в нужные моменты. Сегодня мы ему не помогли. Будем работать дальше. Голову не опускаем, руки тоже не опускаем. Ничего страшного не случилось.

Как дался перелёт? По-моему, тема перелётов уже закрывалась несколько раз. Все же говорили, что перелёты — часть нашей работы, поэтому не вижу смысла отвечать на этот вопрос. Это я не грубо — просто говорю, что тема перелётов закрыта, я думаю, для всех команд в этом сезоне», — передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Следующая игра в серии Кубка Гагарина пройдёт послезавтра, 22 марта, во Владивостоке и начнётся в 12:30 мск.