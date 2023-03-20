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Тафгай «Миннесоты»: что бы я хотел перенять у Капризова? Его зарплату

Тафгай «Миннесоты»: что бы я хотел перенять у Капризова? Его зарплату
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Хоккеистам «Миннесоты Уайлд» предложили ответить на вопрос, какой навык они хотели бы украсть у своих одноклубников. Тафгай и нападающий «дикарей» Райан Ривз в качестве цели-товарища по команде выбрал российского форварда Кирилла Капризова.

«Всё, что делает Кирилл. Я возьму его руки. Так я смогу играть, несмотря на своё плохое катание.

(пауза) Ах да. И его зарплату», — приводит слова Ривза The Athletic.

Напомним, в текущем сезоне Капризов сыграл 65 встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забил 39 голов и сделал 35 голевых передач, суммарно набрав 74 очка. Капризов является лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты» в текущем сезоне, а также занимает второе место в команде по количеству ассистов, уступая лишь Цуккарелло.

Все ответы игроков «Уайлд» можно прочитать в нашем материале:

«Это бесспорный абсурд». Как игроки «Миннесоты» восхищаются Капризовым «Это бесспорный абсурд». Как игроки «Миннесоты» восхищаются Капризовым
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