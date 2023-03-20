Тафгай «Миннесоты»: что бы я хотел перенять у Капризова? Его зарплату

Хоккеистам «Миннесоты Уайлд» предложили ответить на вопрос, какой навык они хотели бы украсть у своих одноклубников. Тафгай и нападающий «дикарей» Райан Ривз в качестве цели-товарища по команде выбрал российского форварда Кирилла Капризова.
«Всё, что делает Кирилл. Я возьму его руки. Так я смогу играть, несмотря на своё плохое катание.
(пауза) Ах да. И его зарплату», — приводит слова Ривза The Athletic.
Напомним, в текущем сезоне Капризов сыграл 65 встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забил 39 голов и сделал 35 голевых передач, суммарно набрав 74 очка. Капризов является лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты» в текущем сезоне, а также занимает второе место в команде по количеству ассистов, уступая лишь Цуккарелло.
Все ответы игроков «Уайлд» можно прочитать в нашем материале:
- 20 марта 2023
-
18:18
-
18:14
-
18:07
-
18:03
-
17:57
-
17:39
-
17:23
-
16:58
-
16:30
-
16:21
-
15:57
-
15:47
-
15:43
-
15:38
-
15:28
-
15:22
-
15:17
-
14:43
-
14:40
-
14:33
-
14:31
-
14:09
-
13:59
-
13:47
-
13:25
-
13:02
-
12:46
-
12:26
-
12:11
-
11:47
-
11:30
-
11:15
-
11:11
-
11:05
-
11:00