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Виктор Воронин высказался о роли Андрея Сафронова в управлении московским «Динамо»

Виктор Воронин высказался о роли Андрея Сафронова в управлении московским «Динамо»
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Президент-председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин высказался о роли Андрея Сафронова в управлении клубом. Ранее хоккейный эксперт Сергей Гимаев рассказал о значимости советов Сафронова в определении кадров бело-голубых.

«Заявление Сергея Гимаева относительно роли Андрея Сафронова? Решение по назначению генерального директора, спортивного директора и главного тренера принимается советом директоров. Сафронов не является членом совета директоров.

Сегодня, послушав главного тренера и генерального менеджера, решили послушать и Андрея Сафронова. Но решение будет приниматься в соответствии с уставом клуба. Андрей Сафронов посоветовал пять тренеров, не забыв о Кудашове», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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