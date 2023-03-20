Виктор Воронин высказался о роли Андрея Сафронова в управлении московским «Динамо»

Президент-председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин высказался о роли Андрея Сафронова в управлении клубом. Ранее хоккейный эксперт Сергей Гимаев рассказал о значимости советов Сафронова в определении кадров бело-голубых.
«Заявление Сергея Гимаева относительно роли Андрея Сафронова? Решение по назначению генерального директора, спортивного директора и главного тренера принимается советом директоров. Сафронов не является членом совета директоров.
Сегодня, послушав главного тренера и генерального менеджера, решили послушать и Андрея Сафронова. Но решение будет приниматься в соответствии с уставом клуба. Андрей Сафронов посоветовал пять тренеров, не забыв о Кудашове», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 20 марта 2023
-
18:18
-
18:14
-
18:07
-
18:03
-
17:57
-
17:39
-
17:23
-
16:58
-
16:30
-
16:21
-
15:57
-
15:47
-
15:43
-
15:38
-
15:28
-
15:22
-
15:17
-
14:43
-
14:40
-
14:33
-
14:31
-
14:09
-
13:59
-
13:47
-
13:25
-
13:02
-
12:46
-
12:26
-
12:11
-
11:47
-
11:30
-
11:15
-
11:11
-
11:05
-
11:00