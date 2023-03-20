Ларионов об ошибках в защите: у ребят мизерный опыт плей-офф, но тут нет молодых и старых

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в третьем матче серии полуфинала Запада со СКА (0:4, 0-3).

«По вратарю — я не думаю, что можем упрекнуть Ивана Кульбакова. Он проводит хорошую серию, хорошо сыграл с «Динамо». Он остаётся в воротах, будет играть дальше. По Ларионову — посмотрим, как будет себя чувствовать, как потренируется с утра. Решение примем уже в среду. Агостино по-прежнему беспокоит рука, в этом плей-офф не сыграет.

Ошибки защитников? У ребят мизерный опыт плей-офф, хотя, если выходишь на лёд, тут нет молодых и старых. Если выходишь на лёд, ты делаешь свою работу, выполняешь её правильно. Но есть вещи, которые ты не можешь контролировать. Это залезть в голову к игроку, понять, что происходит, почему он туда пошёл, почему не пошёл. Может быть, накопилась усталость. Но не хочется оправдываться. Мы должны понимать, что надежда умирает последней. Первый шаг к тому, что мы хотим видеть, игру с полной структурой, тут нужна проработка. Мы играем с сильной опытной командой, но мы провели два прекрасных матча в Питере, правда уехали с пустыми руками. Тут вопрос психологии, чтобы ребята смогли снять груз ответственности.

Те, кто освобождён, завтра должны просто провести время вне катка, чтобы почистить себя внутри и прийти свежими в среду на тренировку, на утреннюю. Те, кто тренируется, — с ними будут беседы. Мы их проводим. Были разговоры и с Ворониным, и с Летуновым, и с Федотовым. Надо дать ребятам какую-то надежду, их поддержать. Это непростой сезон, и согласиться с тем, что мы устали, что мы молодые — это самое лёгкое. А достать из себя резерв, сыграть чуть лучше, на один, на пять процентов, — а если каждый игрок это сделает, то в совокупности это даст то, что команда будет сильнее.

Радикально сложно что-либо поменять, потому что мы исходим из того, что есть в наличии. Ряд игроков не играли в плей-офф. Практически нет людей. Передёрнуть состав? Это возможно сделать, но нам нужны лидеры. Есть только два звена. Каждый должен делать своё дело. Кого-то миксовать? Можно попробовать, как-то внести свежую струю. Но эта свежая струя — внутри нас. Это те, кто сейчас есть в коллективе, и мы будем требовать от них лучшей игры в среду», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Сергеев.

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