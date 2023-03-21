Задоров заступился за партнёра и получил «2+10». Форвард «Кингз» отреагировал улыбкой

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров получил удаление «2+10» в концовке матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз».

На 52-й минуте между игроками команд случился небольшой разговор. Форвард «королей» Адриан Кемпе и нападающий «огоньков» Назем Кадри о чём-то поспорили. В этот момент молодая звезда «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд подъехал к игрокам и пихнул хоккеиста «Калгари» в спину. Задоров заступился за партнёра по команде и толкнул форварда «Кингз» в спину, за что получил «2+10». Кемпе отреагировал на эпизод улыбкой.

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Напомним, на стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Лос-Анджелес Кингз» принимал на своём льду «Калгари Флэймз». Разгромную победу со счётом 8:2 одержали хозяева.