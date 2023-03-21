Задоров заступился за партнёра и получил «2+10». Форвард «Кингз» отреагировал улыбкой

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров получил удаление «2+10» в концовке матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз».
На 52-й минуте между игроками команд случился небольшой разговор. Форвард «королей» Адриан Кемпе и нападающий «огоньков» Назем Кадри о чём-то поспорили. В этот момент молодая звезда «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд подъехал к игрокам и пихнул хоккеиста «Калгари» в спину. Задоров заступился за партнёра по команде и толкнул форварда «Кингз» в спину, за что получил «2+10». Кемпе отреагировал на эпизод улыбкой.
Напомним, на стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Лос-Анджелес Кингз» принимал на своём льду «Калгари Флэймз». Разгромную победу со счётом 8:2 одержали хозяева.
- 21 марта 2023
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:24
-
08:15
-
08:00
-
07:33
-
06:51
-
06:41
-
04:42
-
04:34
- 20 марта 2023
-
23:54
-
23:26
-
23:19
-
23:16
-
23:10
-
23:04
-
23:00
-
23:00
-
22:38
-
22:33
-
22:28
-
22:09
-
21:53
-
21:42
-
21:19
-
20:55
-
20:27
-
20:07
-
19:40
-
19:10
-
19:01
-
18:53
-
18:47
-
18:39