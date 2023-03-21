Вайсфельд: «Торпедо» создало не меньше моментов, чем СКА. Разница в мастерстве

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал итоги третьего матча серии между «Торпедо» и СКА, а также рассказал, благодаря чему армейцы уверенно ведут в серии.

«Армейцы ведут в серии 3-0, тем не менее могу сказать, что все матчи проходят в очень напряжённой борьбе, может быть, за исключением третьей встречи серии. С другой стороны, наставник нижегородцев Игорь Ларионов сказал, что главной причиной неудачи его команды стала проблема с реализацией моментов, после чего у игроков теряется уверенность. Полностью с ним соглашусь, «Торпедо» создало на самом деле моментов не меньше, чем СКА. Разница здесь всё же в исполнительском мастерстве, у СКА отлично подобран состав, команда очень сбалансированная, от любого звена можно ждать неприятностей. Торпедовцы весь сезон играют в очень симпатичный хоккей, доставляют удовольствие зрителям, и выход во второй раунд волжской команды уже большой успех — всё-таки прошли крепкое московское «Динамо». Сложно, конечно, предположить, что «Торпедо» сможет эту серию вытащить, но, с другой стороны, они опускать руки точно не будут и постараются как минимум в четвёртой встрече дать бой армейцам и продлить эту серию», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».