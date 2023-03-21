Сколько матчей «Адмирал» выиграет в серии у «Ак Барса»?

Вчера, 20 марта, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялась третья встреча второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в которой «Адмирал» принимал казанский «Ак Барс». Победу в овертайме со счётом 1:0 одержали подопечные Леонида Тамбиева. Победную шайбу забросил защитник Евгений Лисовец. Дальневосточная команда сократила отставание в серии — 1-2.

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Отметим, что первая встреча завершилась победой «Ак Барса» со счётом 3:2. Подопечные Леонида Тамбиева отыгрались с 0:2, но всё равно уступили. Второй матче также закончился победой казанцев со счётом 2:1.