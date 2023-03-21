Капитан «Миннесоты» рассказал, какой навык хотел бы украсть у Кирилла Капризова
Поделиться
Капитан и защитник «Миннесоты Уайлд» Джаред Сперджен рассказал, что бы хотел перенять у своих товарищей по команде. Хоккеист обратил своё внимание на российского нападающего Кирилла Капризова.
«Какой навык я хотел бы перенять у товарища по команде? А какой навык Кирилла мы можем взять? (улыбается)
Его щелчок, его бросок. Кажется, он может принять шайбу в любом месте, бросить её, и этот бросок окажется мощным», — приводит слова Сперджена The Athletic.
Напомним, Капризов является лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты» в нынешнем сезоне. 25-летний россиянин забил 39 голов и отдал 35 результативных передач, суммарно набрав 74 очка. Нападающий «дикарей» принял участие в 65 встречах регулярного чемпионата.
Комментарии
- 21 марта 2023
-
12:41
-
12:22
-
11:57
-
11:34
-
11:27
-
11:25
-
11:07
-
10:50
-
10:31
-
10:10
-
09:54
-
09:38
-
09:26
-
09:16
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:24
-
08:15
-
08:00
-
07:33
-
06:51
-
06:41
-
04:42
-
04:34
- 20 марта 2023
-
23:54
-
23:26
-
23:19
-
23:16
-
23:10
-
23:04
-
23:00
-
23:00
-
22:38
-
22:33
Партнерский контент