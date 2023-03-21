Капитан «Миннесоты» рассказал, какой навык хотел бы украсть у Кирилла Капризова

Капитан и защитник «Миннесоты Уайлд» Джаред Сперджен рассказал, что бы хотел перенять у своих товарищей по команде. Хоккеист обратил своё внимание на российского нападающего Кирилла Капризова.

«Какой навык я хотел бы перенять у товарища по команде? А какой навык Кирилла мы можем взять? (улыбается)

Его щелчок, его бросок. Кажется, он может принять шайбу в любом месте, бросить её, и этот бросок окажется мощным», — приводит слова Сперджена The Athletic.

Напомним, Капризов является лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты» в нынешнем сезоне. 25-летний россиянин забил 39 голов и отдал 35 результативных передач, суммарно набрав 74 очка. Нападающий «дикарей» принял участие в 65 встречах регулярного чемпионата.