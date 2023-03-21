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«Мы всё ещё надеемся». Овечкин прокомментировал тяжёлую ситуацию «Вашингтона»

«Мы всё ещё надеемся». Овечкин прокомментировал тяжёлую ситуацию «Вашингтона»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о тяжёлой турнирной ситуации команды.

«Нам просто нужно помнить об этом от матча к матчу. Мы всё ещё надеемся, поэтому нам просто нужно делать свою работу», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Отметим, что «Вашингтон» занимает лишь 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Кэпиталз» набрали 73 очка в 71 встрече регулярного чемпионата. «Столичные» отстают от «Флориды Пантерз», идущей на восьмой строчке, на шесть очков, однако у «пантер» есть матч в запасе. Выше «Вашингтона» находятся «Оттава Сенаторз» (73 очка в 70 матчах) и «Питтсбург Пингвинз» (78 баллов в 70 встречах). Кроме того, идущий на 12-м месте «Баффало Сэйбрз» может перегнать «Кэпиталз»: у «клинков» 72 очка в 69 матчах.

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