Издание Moneypuck оценивает возможность «Вашингтона» выйти в плей-офф в 0,9%
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Moneypuck подсчитало шансы команд Национальной хоккейной лиги на попадание в плей-офф.
Согласно списку, который составили посредством моделирования оставшихся матчей сезона, шансы «Вашингтон Кэпиталз» на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли оцениваются как меньше одного процента — 0,9%. Лишь у 10 клубов шансы меньше: у «Детройт Ред Уингз» (0,1%), «Сент-Луис Блюз», «Ванкувер Кэнакс», «Аризона Койотс», «Филадельфия Флайерз», «Монреаль Канадиенс», «Анахайм Дакс», «Чикаго Блэкхоукс», «Сан-Хосе Шаркс» и «Коламбус Блю Джекетс» (у всех — 0%). Математических шансов на попадание в плей-офф лишились четыре последние команды.
Отметим, что шансы «Питтсбург Пингвинз» оцениваются как 47,2%, «Нью-Йорк Айлендерс» — 69%.
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