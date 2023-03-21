Нападающий «Баффало»: голеадорство Капризова — одно из лучших, что я когда-либо видел
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Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джордан Гринвей, 3 марта обменянный из «Миннесоты Уайлд», поделился мнением о российском нападающем «дикарей» Кирилле Капризове.
«Голеадорство Капризова — одно из лучших, что я когда-либо видел. То дерьмо, которое он может делать с шайбой, умение забивать — это бесспорный абсурд», — приводит слова Гринвея The Athletic.
Отметим, что в нынешнем сезоне Гринвей успел сыграть за «Миннесоту» 45 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Нападающий суммарно записал на свой счёт семь очков при общем показателе полезности «-3» и среднем игровом времени — 13 минут 17 секунд. У Капризова за 65 встреч 74 (39+35) балла.
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