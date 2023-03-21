ЦСКА впервые пропустил шесть шайб в текущем плей-офф

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился третий матч розыгрыша Кубка Гагарина. «Локомотив» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 6:2 одержали железнодорожники. Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА.

Таким образом, армейцы впервые в текущем плей-офф пропустили шесть шайб в матче. В серии с череповецкой «Северсталью» ЦСКА потерпел самое крупное поражение в третьем матче — 3:5. В первых двух играх с ярославским «Локомотивом» клуб из Москвы одержал две победы: 2:0 и 3:2.

Напомним, в сегодняшней встрече хет-триком отметился нападающий железнодорожников Иван Чехович. Форвард отметился таким достижением впервые в своей карьере в плей-офф КХЛ.

Следующие матчи в серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Локомотивом» будут сыграны 23, 25 и, если потребуется, 27, 29 марта.