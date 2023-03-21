Фёдоров — о хите Брюквина: не делая это специально, Марченко подставился под такой удар

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от «Локомотива» рассказал о хите форварда армейцев Владимира Брюквина на защитнике ярославцев Алексее Марченко.

«Сейчас не скажу, будет ли у нас дилемма по вратарю на следующий матч. Думаю, Адам его начнёт.

Поменяли сегодня порядок звеньев? Военная хитрость. Кто больше бросает, тот проигрывает в этой серии? Я не знаю в плане статистических данных, но статистика – это упорная вещь. Однако в плане игр, думаю, что чья команда реализует свои моменты и делает это вовремя, та и получает определённое преимущество, которое позволило нам в Москве довести матчи до победного окончания. Желательно бросать много, но есть качество бросков, и это обширный вопрос. Это плей-офф. И можно бросить четыре раза, а забить три гола. Это доказывают другие серии. Всё дело в заряженности игроков, психологии и подготовке.

Две шайбы подряд пропустили в конце второго периода? Вывести шайбу из зоны в метре от синей линии – у наших крайних нападающих сегодня не получалось. И со стандарта получили гол, где вратарь вообще не видел шайбы. Это не совсем для нас логично, тем не менее шайба нашла путь в сетку. Мы не сыграли правильно по шайбе. «Локомотив» мощно играет на вбрасываниях, и мы делаем определённые вещи, которые работают в большинстве случаев, но в данной ситуации это не сработало, и мы получили гол.

Момент с Марченко и Брюквиным? Не война. И не грязновато. Просто я так понимаю, что Алексей начал поворачивать против течения. Руки были внизу, удар получился серьёзным, жёстким. Но обычно в такой ситуации игрок с шайбой должен уходить за ворота. Это очень сложный и опасный приём, что это столкновение, в общем-то, и показало. Считаю, что можно применить такой термин, что игрок, не делая это специально, подставился под такой мощный удар», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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