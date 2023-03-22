Защитник «Айлендерс» о великолепном спасении Сорокина: не понимаю, как он делает эти сейвы

Защитник «Айлендерс» Ноа Добсон поделился эмоциями от спасения Ильи Сорокина в матче с «Торонто» (7:2). В середине первого периода россиянин отразил клюшкой шайбу, летевшую в пустой гол ворот.
«Не то чтобы мы не ценили это, но он часто спасает нас в этом году. Мы знаем, насколько он хорош. При этом такие сейвы, как сегодня, видишь не каждый день. Я думаю, что он действительно хорошо читает игру, великолепно выбирает позицию в воротах. Не понимаю, как он делает эти сейвы.
Большая роскошь — иметь двух таких голкиперов в команде (вторым вратарём «Айлендерс» является Семён Варламов. — Прим. «Чемпионата»). Иногда трудно не покачать головой, когда видишь сейвы этих парней», — цитирует защитника NY Post.
По итогам матча Сорокин совершил 25 сейвов и был признан второй звездой встречи. В текущем сезоне НХЛ 27-летний голкипер одержал 26 побед в 53 матчах с процентом отражённых бросков 92,5%.
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