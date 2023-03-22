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Заместитель комиссионера НХЛ ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки

Заместитель комиссионера НХЛ ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки
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Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли ответил на вопрос, сможет ли российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побить великий рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов. Специалист высказался во время перерыва матча регулярного чемпионата между «столичными» и «Коламбус Блю Джекетс», где 37-летний форвард забросил свою 820-ю шайбу в карьере.

«Если не произойдёт что-то очень непредвиденное, я не вижу причин, почему он этого не сделает. Он поддерживает темп, который позволит ему относительно быстро догнать Гретцки. Сомнительно, что это случится уже в следующем году, но если он продолжит в том же духе, то доберётся до вершины», — приводит слова Дэйли журналист Стивен Уайно в «Твиттере».

Отметим, что на счету Уэйна Гретцки 894 шайбы. Таким образом, Овечкин сейчас отстаёт от великого канадца на 74 гола.

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