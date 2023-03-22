Величкин: «Металлург» может спасти серию, пока фортуна на стороне «Авангарда»

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин считает, что «Металлург» ещё может спасти четвертьфинальную серию плей-офф Кубка Гагарина с «Авангардом». На данный момент омский клуб ведёт в серии со счётом 3-0.

«Это игра ошибок, и «Авангард» ими пользуется. Абсолютно равные команды, в трёх матчах было два овертайма. Все хотят выиграть, и пока фортуна на стороне омичей. Главное, чтобы «Металлург» не сел психологически. В клубе сейчас все должны думать о победе и настраиваться на камбэк. Психология решает, это очень важный компонент. Любой, кто работает в клубе, должен быть уверен в своих действиях. Будь то заливщик льда, кассир или голкипер, цель одна — победа!

Есть надежда, что спасут серию, верю в наших ребят. Несколько лет назад СКА проигрывал 0-3 и выиграл 4-3 в итоге. Как-то давно и мы в 1/2 Евролиги за 10 минут до конца проигрывали 0:3 в Лугано, а в концовке забросили пять шайб и потом выиграли турнир.

Президент ХК «Металлург» (Виктор Рашников — Прим. «Чемпионата») очень требовательный, поэтому загадывать о будущем Воробьёва рано. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Величкина Legalbet.

Все матчи серии завершились с разрывом в одну шайбу в пользу «Авангарда». Следующий матч серии пройдёт завтра, 23 марта, в Магнитогорске.